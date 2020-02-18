В Тульской области из-за атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома

Дмитрий Миляев раскрыл последствия налета БПЛА ВСУ по территории.

Два многоквартирных дома и два производственных объекта оказались повреждены на территории Тульской области в результате атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал местный губернатор из российского региона Дмитрий Миляев через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Чиновник указал подписчикам, что ориентируется на оперативную сводку.

По оперативной информации зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. Дмитрий Миляев, глава Тульской области

Промышленное предприятие повреждено в Новомосковске в результате атаки БПЛА.

Фото: Telegram / Дмитрий Миляев