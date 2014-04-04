Промышленное предприятие повреждено в Новомосковске в результате атаки БПЛА

Дмитрий Миляев рассказал о последствиях атаки ВСУ дронами по региону.

На территории Тульской области из-за массированной атаки украинских беспилотников пострадала женщина. Соответствующее заявление сделал местный губернатор из российского региона Дмитрий Миляев через собственный аккаунт в национальном мессенджере "Макс". Чиновник пояснил, что пациентке оказывается медицинская помощь. Известно, что после атаки дронов ВСУ в регионе зафиксированы повреждения на ЛЭП, а также на участке промышленного предприятия в городе Новомосковске.

Тульская область снова подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. Дмитрий Миляев, глава Тульской области

Глава региона добавил, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 73 БПЛА противника.

Самая массовая атака БПЛА на Подмосковье: ранены 17 человек.

Фото: Макс / Дмитрий Миляев