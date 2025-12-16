Самая массовая атака БПЛА на Подмосковье: ранены 17 человек

Над регионом уничтожили 194 беспилотника.

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку БПЛА на Московскую область. В результате пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что силы ПВО ликвидировали над регионом около 194 БПЛА. Обломки дронов рухнули на территории ТЦ "Садовод", ТЦ "Белая дача" и Московского НПЗ.

Губернатор рассказал, что в Котельниках ранения получили восемь человек. Пятеро пострадавших проходят лечение в Люберецкой больнице. Трехлетний ребенок находится под наблюдением врачей в Центре охраны материнства и детства.

В Раменском у 22-летнего мужчины диагностировали травмы живота, таза и конечностей. Еще одного ребенка с травмами голеней привезли в Центр охраны материнства и детства. В жуковскую больницу поступил мужчина с ранениями по всему телу.

В Люберцах пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу с травмой бедра и переломом руки. Еще одного пострадавшего госпитализировали из ТЦ "Садовод" в с осколочными ранами.

В настоящее время на местах атаки продолжается тушение возгораний. Все экстренные и оперативные службы перевели в усиленный режим, добавил Воробьев.

Ранее мы сообщали, что дроны ВСУ нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Жертвой атаки в Брянской области стала тренер, которая сопровождала детей.

Фото: Piter.tv