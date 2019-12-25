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Появились кадры с разрушенными после атаки ВСУ домами в Подмосковье
Сегодня, 15:06
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Появились кадры с разрушенными после атаки ВСУ домами в Подмосковье

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Одна из девяти улиц поселка была практически полностью уничтожена.

В поселке Пионерской рядом с Истрой пострадали и сгорели не меньше семи частных жилых домов . Об этом в MAX сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Чиновник опубликовала снимки, на которых запечатлены повреждения. У жилых зданий разрушены крыши и выбиты окна. Также после падения беспилотника в одном из домов вспыхнул пожар.

По словам Витушевой, в ходе ночной атаки  в населенному пункте разрушились семь частных домовладений, еще несколько помещений получили различные повреждения.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Пионерском в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили травмы. Врачи прооперировали одну из пострадавших.  Сейчас ее готовят к переводу в центр хирургии им. А.В. Вишневского.

Еще один пострадавший а получил легкие осколочные ранения, он находится в Истринской больнице в стабильном состоянии.

В ночь на 13 июля силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона сбили 81 БПЛА.

Фото: MAX/глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева

Теги: андрей воробьев, атака всу на подмосковье, беспилотники, всу, подмосковье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Пожар, Новости России,

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