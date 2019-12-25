В Подмосковье 3 человека погибли и 5 пострадали после ночной атаки БПЛА

На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы.

В ночь на 13 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА. Соответствующими статистическими данными с подписчиками в социальных сетях поделился местный губернатор Андрей Воробьев. Чиновник заметил, что БПЛА противника были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. Местный чиновник пояснил, что власти зафиксировали пострадавших и погибших. В частности, на территории поселка Пионерский в Истре из-за падения беспилотника Вооруженных сил Украины скончались три человека, еще трое граждан получили ранения. Дополнительно возник пожар в пяти частных домах.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. Будем информировать. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

В Солнечногорске после попадания дрона враша в многоквартирный жилой дом пострадали два человека. На объект оказались повреждены стена и остекление здания. В настоящее время всем раненым оказывается вся необходимая помощь. Кроме этого в деревне Бабкино зарегистрированы разрушения. В этом населенном пункте повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон. В результате инцидента никто не пострадал.

Воробьев — об оснащении новой многопрофильной поликлиники в Ногинске.

Фото: Telegram / Воробьев Live