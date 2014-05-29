Логистический объект Wildberries загорелся после атаки БПЛА в Волгограде

В компании рассказали, что прием поставок и отгрузка проводятся на других объектах.

На территории российского города Волгоград после атаки Вооруженных сил Украины загорелся местный логистический объект компании Wildberries. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные службы. По предварительным данным, никто не пострадал в ходе атаки беспилотников. Соответствующими данными с аудиторией поделились через социальные сети представители пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. сообщение пресс-службы компании

Напомним, что в ночь на 31 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил через социальные сети о том, что после результате массированной атаки зафиксировано возгорание на одном из промышленных предприятий тепло-энергетического комплекса (ТЭК), расположенного в южной части административного центра региона. Местные власти заметили, что пожар также начался на складских помещениях в Дзержинском районе.

Детский сад попал под удар ВСУ в Запорожской области, есть погибшие.

Фото: Telegram / Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ