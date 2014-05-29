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Логистический объект Wildberries загорелся после атаки БПЛА в Волгограде
Сегодня, 7:57
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Логистический объект Wildberries загорелся после атаки БПЛА в Волгограде

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В компании рассказали, что прием поставок и отгрузка проводятся на других объектах.

На территории российского города Волгоград после атаки Вооруженных сил Украины загорелся местный логистический объект компании Wildberries. В настоящее время на месте инцидента работают пожарные службы. По предварительным данным, никто не пострадал в ходе атаки беспилотников. Соответствующими данными с аудиторией поделились через социальные сети представители пресс-службы  объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). 

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

сообщение пресс-службы компании

Напомним, что в ночь на 31 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил через социальные сети о том, что после результате массированной атаки зафиксировано возгорание на одном из промышленных предприятий тепло-энергетического комплекса (ТЭК), расположенного в южной части административного центра региона. Местные власти заметили, что пожар также начался на складских помещениях в Дзержинском районе.

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Фото: Telegram / Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ

Теги: wildberries, волгоградская область, регионы
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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