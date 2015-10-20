Из-за атаки БПЛА на склады Wildberries в Ленобласти убытки понесли 1,5 тыс. продавцов

Глава региона пообещал поддержать местных производителей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что после атаки беспилотных летательных аппаратов на склады компании Wildberries понесли убытки порядка 1,5 тыс. продавцов. По его словам, сумма ущерба значительная.

Глава региона пообещал поддержать местных производителей.

Дадим льготный заем на пополнение оборотных средств, чтобы люди не выбивались из предпринимательского ритма и могли оперативно восстановить товарные позиции. Экономическому блоку дал поручение организовать уже со следующей недели работу регионального штаба по координации пострадавших предпринимателей. Поручаю экономическому блоку проработать дополнительные меры поддержки – на тот случай, если льготного займа на оборотку окажется недостаточно для полноценного восстановления. Александр Дрозденко, губернатор

Напомним, нападение было совершено утром 24 июля на складские помещения в Новосаратовке. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Точное количество пострадавших и погибших все еще не представлено.

Ранее на Piter.TV: БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, пострадал человек.

Фото: magnific (носит иллюстративный характер)