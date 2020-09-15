В Петербурге начали тестировать верификацию пользователей самокатов через "Госуслуги"

Петербург стал одним из первых городов России, где запустили тестовую систему верификации пользователей кикшеринга через портал "Госуслуги" и национальный мессенджер "Макс". Комитет по транспорту совместно с операторами аренды тестирует новый механизм, который в будущем сделает поездки на самокатах безопаснее.

В Санкт-Петербурге началось тестирование системы верификации пользователей самокатов через "Госуслуги" и мессенджер "Макс". Проект реализуется Комитетом по транспорту совместно с операторами кикшеринга. Ранее аналогичная система появилась в Москве. После завершения тестирования верификация станет обязательной для всех операторов аренды самокатов в городе. Сейчас апробация носит подготовительный характер. Главная цель нововведения — полное ограничение доступа к аренде электросамокатов для системных нарушителей, чьи действия создают реальную угрозу для горожан.

Когда мы понимаем, что мы авторизировались с вами через Госуслуги, любое нарушение, которое вы совершите, особенно если оно перейдет в состояние автоматической фото- и видеофиксации, будет выливаться в стандартный штраф, приходящий вам через Госуслуги, подлежащий оплате. Александра Бахмутская, заместитель председателя Комитета по транспорту

Верификация через "Госуслуги" сейчас добровольна. Она занимает не больше минуты: в приложении нужно открыть сервис аренды и выбрать раздел подтверждения аккаунта. Это и дополнительный инструмент проверки возраста. Ранее операторы кикшеринга уже использовали фотоконтроль: по фото система определяет, есть ли пользователю 18 лет.

Нашим сервисом можно пользоваться только с 18 лет. Важно, что цифровое ID является одним из инструментов подтверждения возраста. В настоящее время пользователи Петербурга также могут подтвердить свой возраст через наше собственное решение МТС-ID . Безусловно, Юрент и дальше будет работать над созданием возможностей внедрения дополнительных инструментов подтверждения возраста. В частности, мы также работаем над интеграцией с Госуслугами. Ангелина Никулина, руководитель направления по работе с органами государственной власти сервиса "Юрент"

В 2026 году через фотоконтроль проверили более 25 тысяч петербургских пользователей. Доступ к аренде закрыт почти для 3 тысяч несовершеннолетних. Город формирует многоуровневую систему контроля: верификация через "Госуслуги" подтверждает личность на этапе регистрации. Фотоконтроль же работает как дополнительный фильтр во время поездок на случай, если взрослый передал аккаунт ребенку.

Верификация – это, по сути, достаточно четкий способ понять, как минимум, кто передал аккаунт. То есть от этого можно уже отталкиваться, и даже у нас были случаи, когда мы находили действительно родителей, которые по своей собственной воле передали аккаунт детям, и совместно с администрациями и ГАИ проводили в том числе профилактические беседы в честь того, что таких вещей делать не стоит. Более того, у нас за передачу аккаунта несовершеннолетнему высокий штраф. В Санкт-Петербурге это до 30 тысяч рублей. Павел Крупинов, руководитель проектов по взаимодействию с государственными органами в кикшеринга "Яндекс Go"

По оценке городских властей, комплекс этих мер должен снизить аварийность с участием средств индивидуальной мобильности.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV