Атака БПЛА на Ленобласть стала уголовным делом

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в связи с атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Напомним, были нанесены удары по складам компании Wildberries в деревне Новосаратовка. В результате пострадали мирные граждане, их точное количество уточняется.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.
СК РФ даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан.
Пресс-служба СК РФ
Ранее на Piter.TV: в аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА задержали около 50 рейсов.
Фото: pxhere
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