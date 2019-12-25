Атака БПЛА на Ленобласть стала уголовным делом

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в связи с атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Напомним, были нанесены удары по складам компании Wildberries в деревне Новосаратовка. В результате пострадали мирные граждане, их точное количество уточняется.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По обнаруженным фрагментам БПЛА и другим вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы.

СК РФ даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в аэропорту Пулково из-за атаки БПЛА задержали около 50 рейсов.

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