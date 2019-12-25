Беспилотники атаковали Петербург и Ленобласть. В Новосаратовке горят склады Wildberries

Травмы получили три человека, в больнице их состояние оценили как средней степени тяжести.

Петербург и Ленинградская область подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов ночью и утром 24 июля. Есть пострадавшие.

По словам губернатора города Александра Беглова, удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, сейчас продолжается ликвидация последствий.

Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие. Александр Беглов, губернатор

Как рассказали в комитете по транспорту, в связи с невозможностью проезда по Московскому шоссе трассы автобусных маршрутов №№179, 192, 196, 197, 388 временно изменены. Движение осуществляется через Дунайский проспект и Софийскую улицу.

В области в результате попадания БПЛА загорелись склады компании Wildberries в деревне Новосаратовка. Травмы получили три человека, в больнице их состояние оценили как средней степени тяжести. Кроме того, зафиксировано обрушение конструкций одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино. Всего уничтожили 59 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Фото: magnific (носит иллюстративный характер)