Минстрой подвел итоги конкурса для детей "Спроси строителя-2026"

Экспертное жюри определило девять победителей и 18 призеров, чьи вопросы отмечены особой симпатией.

В Министерстве строительства и ЖХК РФ состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса "Спроси Строителя-2026". Дети со всей страны соревновались в трех номинациях и трех возрастных категориях, сообщил портал "Строительный Петербург".

Девятый ежегодный конкурс собрал больше 1100 вопросов из 55 регионов. Жюри выбрало девять победителей и 18 призеров, чьи вопросы отмечены особой симпатией. В мероприятии участвовали председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин и статс-секретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек.

На протяжении девяти лет конкурс служит инструментом привлечения молодых кадров. Сегодня для отрасли кадровый вопрос является самым важным. Мы провели девять конкурсов и хочу отметить, что качество вопросов растет, они содержательные и интересные Сергей Степашин, председатель Общественного совета

Также на награждении выступил замминистра строительства и ЖКХ строительной отрасли и сфере ЖКХ Муценек. Он сообщил, что за последние четыре года план по вводу более 100 млн квадратных метров успешно выполняется, сейчас он составляет 1250 дней. Кроме того, с 2017 года в России благоустроили порядка 119 тысяч общественных пространств.

Ранее студентов Петербурга приглашали к участие в конкурсе "Строймастер".

Фото: MAX/ Минстрой РФ