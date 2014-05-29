В Госдуме предложили запретить отключать воду более чем на 14 дней

Минстрой и Роспотребнадзор отреагировали на предложение депутата.

На российской территории может быть установлен предельный срок отключения горячей воды, который составит 14 дней. Соответствующую поправку в новые санитарные правила подготовили представители Роспотребнадзора. Текст соответствующего документа специалисты из профильного надзорного ведомства распространили по СМИ. Известно, что такое предложение следует за обращением заместителя председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. Политический деятель выступила с инициативой по закреплению в федеральном законодательстве сроков отключения горячей воды на летний период. Парламентарий из нижней палаты уточнила, что отсутствие четких норм лишает коммунальные службы на местах стимула оперативно завершать ремонтные работы.

"ВЕСТИ" сообщают о том, что Роспотребнадзор в новой редакции санитарных правил и норм указал, что "отключение систем горячего водоснабжения в период ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать сроки вывода в ремонт источников тепловой энергии, тепловых сетей и объектов централизованных систем горячего водоснажения. Если требуются внеплановые мероприятия или организованы профилактические испытания, то максимальный срок отключения воды составляет 14 суток.

В Минстрое прокомментировали законопроект в ответе Светлане Разворотневой. В ведомстве объяснили, что внесение изменений в федеральное законодательство для установления конкретного срока отключения горячей воды нецелесообразно. Это связано с тем, что вывод объектов централизованных систем горячего водоснабжения сотрудники коммунальных служб проводят по согласованию с органами местного самоуправления. При этом рекомендуемый срок ремонта и так составляет 14 дней.

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Фото: Piter.tv