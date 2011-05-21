Минцифры передало в прокуратуру обращения на УК из-за доступа в интернет

Все меры приняты в рамках действующего законодательства.

Управляющие компании в России начали привлекать к административной ответственности за создание препятствий интернет-провайдерам при доступе в многоквартирные дома. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве уточнили, что на регулярной основе направляют в прокуратуру все поступающие жалобы от граждан и операторов связи, касающиеся невозможности подключения жильцов к сети из-за действий управляющих организаций. На сегодняшний день по восьми таким обращениям уже получены первые положительные решения.

В частности, двум управляющим компаниям вынесены официальные предписания об устранении нарушений, ещё одной УК объявлено предостережение о недопустимости нарушения правил взаимодействия между оператором связи и лицом, осуществляющим управление домом.

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Фото: Piter.TV