Пожары в Турции подобрались к отелям с российскими туристами

Из-за возгораний закрыли популярную трассу Анталья — Фетхие.

Страшные лесные пожары, которые бушуют в турецком курорте Анталья, уже подобрались к отелям с российскими туристами. Отдыхающие жалуются на сильный дым, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, огонь распространяется стремительно. Местные власти приняли решение на фоне разгула стихии закрыть трассу Анталья — Фетхие, которую любят туристы за красивые виды на море и горы.

Соотечественники рассказали, что нестабильная обстановка наблюдается в туристической зоне в районе Аксу. Здесь очень сильно чувствуется дым. Также огонь ликвидируют районе Кемера, данных о повреждении отелей не поступало.

Всего в Турции зафиксировано 90 очагов возгорания. Борьбу с огнем ведут свыше трех тысяч пожарных, более 100 вертолетов, около 30 самолетов, в том числе два российских.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Турции от лесных пожаров пострадали более 500 человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)