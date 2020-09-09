В Ленобласти обработали от борщевика более 10,5 тысячи гектаров

Программу планируют масштабировать в 2027 году.

В Ленинградской области подвели промежуточные итоги борьбы с опасным сорняком. По данным пресс-службы администрации региона, площадь обработанных территорий превысила 10,5 тысячи гектаров, что в два раза больше показателей прошлого года.

Как отметил вице-губернатор по вопросам АПК Олег Малащенко, достичь таких результатов удалось благодаря синхронной работе муниципалитетов, дорожников, энергетиков, газовщиков, сотрудников РЖД и аграриев.

Программу планируют масштабировать в 2027 году. К борьбе присоединятся 118 поселений на площади 6,8 тысячи гектаров. Обработка станет двукратной, а в план впервые включат неразграниченные земли поселений общей площадью 212,6 гектара.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти у мемориала "Куутерселькя 1944" обнаружили неразорвавшийся снаряд времен ВОВ.

Фото: Pxhere