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Синоптики пообещали жителям Ленобласти ночное ненастье и +20 градусов днем
Вчера, 15:31
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Синоптики пообещали жителям Ленобласти ночное ненастье и +20 градусов днем

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Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью и от +15 до +20 градусов в дневное время.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра, 20 августа, Ленинградскую область ждет облачная погода с прояснениями в дневные часы. 

Основные осадки выпадут ночью – дожди пройдут обильно. Днем они сохранятся лишь местами. Ветер прогнозируется западный и юго-западный, умеренный.

Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью и от +15 до +20 градусов в дневное время.

Ранее мы сообщили о том, что сильные дожди накроют Петербург в середине недели.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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