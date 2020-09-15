Синоптики пообещали жителям Ленобласти ночное ненастье и +20 градусов днем

Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью и от +15 до +20 градусов в дневное время.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра, 20 августа, Ленинградскую область ждет облачная погода с прояснениями в дневные часы.

Основные осадки выпадут ночью – дожди пройдут обильно. Днем они сохранятся лишь местами. Ветер прогнозируется западный и юго-западный, умеренный.

Температура воздуха составит от +8 до +13 градусов ночью и от +15 до +20 градусов в дневное время.

Ранее мы сообщили о том, что сильные дожди накроют Петербург в середине недели.

Фото: Piter.TV