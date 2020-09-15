Сильные дожди накроют Петербург в середине недели

Утренние замеры уже зафиксировали 16 миллиметров осадков – это по 16 литров воды на каждый квадратный метр, что составляет почти пятую часть (19%) от всей месячной нормы.

Сегодня погода в Северной столице диктуется активным циклоном. К середине дня его центр сместится с южных территорий в восточные районы Ленинградской области. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

С утра небо затянуто облаками, идут дожди, местами переходящие в сильные ливни. Утренние замеры уже зафиксировали 16 миллиметров осадков – это по 16 литров воды на каждый квадратный метр, что составляет почти пятую часть (19%) от всей месячной нормы. До конца дня прибавится еще 15–20 мм дождя. Атмосферный дискомфорт усилит порывистый ветер и холодный фронт: температура воздуха окажется на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Температура в Петербурге составит +15…+17 градусов, по области +14…+19 градусов. Ветер будет северо-западный, 6–11 м/с, при порывах достигающий 12–17 м/с. Атмосферное давление будет расти, но останется пониженным – около 749 мм рт. ст.

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Фото: Piter.TV