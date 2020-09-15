Пожарные эвакуировали 11 человек из дома в деревне Малое Верево: огонь уничтожил кухню на втором этаже

Огонь был полностью потушен. К счастью, никто из жителей не пострадал.

В деревне Малое Верево Гатчинского округа произошел пожар в жилом доме. Загорелась кухня на втором этаже, площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Ленинградской области, к месту происшествия прибыли два отряда огнеборцев. С помощью специального оборудования специалисты вывели из верхних квартир шестерых жильцов. Еще пятерых человек удалось безопасно спустить вниз по маршевой лестнице. Огонь был полностью потушен. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Ведомство напоминает базовые правила безопасности при пожаре: нельзя закрывать дверь в квартиру и пользоваться лифтом, а для защиты органов дыхания следует использовать мокрую тряпку. При возникновении опасности необходимо звонить по номеру 112.

Ранее мы сообщили о том, что на Краснопутиловской улице горел УАЗ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти

