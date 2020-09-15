На Краснопутиловской улице горел УАЗ

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Кировском районе произошел пожар утром 19 августа, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.



Информация о возгорании около дома 65 по Краснопутиловской улице поступила на пульт спасателей в 07:36. В автомобиле марки УАЗ были уничтожены сгораемые части. Потушили огонь в 07:49.



По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.



Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые приборы. От этого зависят ваша жизнь, жизнь близких и сохранность имущества.



Ранее на Piter.TV: при пожаре на проспекте Просвещения пострадала женщина.



Фото: Piter.TV