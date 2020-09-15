В Кировском районе произошел пожар утром 19 августа, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании около дома 65 по Краснопутиловской улице поступила на пульт спасателей в 07:36. В автомобиле марки УАЗ были уничтожены сгораемые части. Потушили огонь в 07:49.
По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые приборы. От этого зависят ваша жизнь, жизнь близких и сохранность имущества.
Ранее на Piter.TV: при пожаре на проспекте Просвещения пострадала женщина.
Фото: Piter.TV
На Краснопутиловской улице горел УАЗ
По предварительным данным, никто не пострадал.
В Кировском районе произошел пожар утром 19 августа, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все