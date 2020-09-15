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На Краснопутиловской улице горел УАЗ
Вчера, 8:53
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На Краснопутиловской улице горел УАЗ

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Кировском районе произошел пожар утром 19 августа, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании около дома 65 по Краснопутиловской улице поступила на пульт спасателей в 07:36. В автомобиле марки УАЗ были уничтожены сгораемые части. Потушили огонь в 07:49.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Спасатели напоминают, что необходимо соблюдать правила безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые приборы. От этого зависят ваша жизнь, жизнь близких и сохранность имущества.

Ранее на Piter.TV: при пожаре на проспекте Просвещения пострадала женщина.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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