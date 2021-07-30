В тушении лесных пожаров в Турции задействованы российские и украинские самолеты

Самолеты отправит также Азербайджан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в тушении лессных пожаров в стране задействованы российские и украинские самолеты. Об этом сообщает Bir Gun.

По словам Эрдогана, число самолетов увеличилось до 5-6.

У нас есть самолеты из России и Украины. Азербайджан также отправит свои самолеты-амфибии. Однако самолетов будет 6-7. Эти самолеты самые эффективные, — сказал турецкий лидер.

Ранее мы писали, что в Турции локализовали 42 очага возгорания из 63. Лесные пожары были зафиксированы в 21 провонции.

Видео: YouTube / Haber Global