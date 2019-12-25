Российский Ил-20 заставил запустить истребители с польских авиабаз

Полет проходил в международном воздушном пространстве.

Польские военные самолеты взмыли в воздух из-за пролетевшего над Балтийским морем российского самолета Ил-20. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, полет российского самолета зафиксировали в международной зоне примерно в 30 километрах от польского побережья.

Кроме того, Косиняк-Камыш отметил, что борт Ил-20 пролетал в международном воздушном пространстве, то есть границу страны самолёт не пересекал. Какие именно истребители привлекли к операции в польском военном ведомстве не уточнили.

Министерство обороны России неоднократно сообщало, что экипажи дальней боевой авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

Аналогичное заявление ВС Польши сделало в мае. Косиняк-Камыш утверждал, российский самолет выполнял полет без включенного транспондера.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)