Сейчас военнослужащие уже вернули свои истребители на польские аэродромы.

Польские военные самолеты были подняты в воздух из-за пролетевшего над акваторией Балтийского моря российского самолета самолета Ил-20. Соответствующее заявление через социальные сети сделал местный министр по обороны европейской страны Владислав Косиняк-Камыш. Иностранный чиновник объяснил, что Военно-воздушные силы Варшавы вечером 13 мая осуществили "перехват" борта, выполнявшего полет в международной зоне. Эксперт утверждает перед своей аудиторией, что российский самолет выполнял полет без включенного транспондера. Представитель Варшавы дополнительно опубликовал к посту изображение самолета Ил-20 с бортовым номером RF-95671 Военно-космических сил России, выполняющего полет. Пресс-служба Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подчеркнуло в собственном заявлении, что в связи с полетом российского самолета удалось предотвратить нарушение воздушного пространства Польши.

Наши самолеты перехватили над международными водами в Балтийском море российский самолет-разведчик Ил-20. Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши

Напомним, что в российском министерстве пои обороне не раз говорили о том, что все полеты нашей боевой авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

