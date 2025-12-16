В США начали новое расследование против P. Diddy

Шона Комбса обвинили еще в ряде криминальных эпизодов, связанных с нападениями.

Прокуратура города Лос-Анджелеса расследует новые обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией американского рэпера P. Diddy. Соответствующими сведениями со своей аудиторией поделились местные журналисты с телеканала NBC News. В СМИ пояснили, что говорят о предполагаемых нападениях Шона Комбса (настоящее время исполнителя) на мужчину в 2020 и 2021 годах. Такие показания были переданы в надзорное ведомство еще осенью 2025 года. Обвинения выдвинуты публицистом и музыкальным продюсером Джонатаном Хэем, который разрешил представителям NBC News сделать публикацию от его имени.

Напомним, что в октябре 2025 года суд в американском городе Нью-Йорке приговорил рэпера более чем к четырем годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Адвокат артиста просил о 14 месяцах заключения своего подзащитного, а прокуратура настаивала более чем на 11 годах лишения свободы. В июле прошлого года года жюри присяжных посчитало, что музыкант невиновен в более тяжких преступлениях, которые грозили ему пожизненным заключением. Речь идет о таких пунктах как вымогательство и торговле людьми.

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