В Самарской области изъяли у матери детей, живших в антисанитарных условиях

Прокуратура раскрыла последствия, к которым пришла женщина из Чапаевска, не исполняющая обязательства по воспитанию детей.

Органы профилактики на территории города Чапаевск в Самарской области изъяли пятерых детей у матери, которая ведет асоциальный образ жизни и не исполняет обязанности по их воспитанию. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального отделения прокуратуры. В надзорном ведомстве пояснили, что ранее через социальные сети распространились данные о семье. Пользователи писали в постах о том, что старший 11-летний ребенок находится без присмотра, а одна из младших девочек накануне находилась без одежды на лестнице в тот момент, когда ее родительница оставалась в состоянии алкогольного опьянения. Соседи указали, что в квартире, в которой вынуждены жить несовершеннолетние лица, наблюдается полная антисанитария, насекомые и грязь.

Мать пятерых детей ведет асоциальный образ жизни и не исполняет должным образом обязанность по их воспитанию. В настоящий момент несовершеннолетние изъяты из семьи органами профилактики и помещены в специализированные социальные учреждения. пресс-служба прокуратуры по Самарской области

Напомним, что 2 августа Следственный комитет России уведомил общественность о возбуждении уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию детей после обнаружения несовершеннолетних, проживавших в антисанитарных условиях в одной из квартир Чапаевска.

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Фото и видео: Прокуратура Самарской области