Мужчина в маске зарезал прохожего в Подмосковье

Неизвестный смертельно ранил 44-летнего мужчину и скрылся.

Один человек скончался и еще один получил ранения после нападения с ножом в Солнечногорске. Подозреваемого в убийстве сейчас разыскивают, сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло на Староандреевской улице. Злоумышленник напал на двоих мужчин с ножом. В результате один из пострадавших умер на месте, второго доставили в больницу с ранениями плеча и предплечья. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

По словам потерпевшего, неизвестный мужчина был одет в камуфляжную одежду. После нападения он скрылся. Мотивы преступления и личность злоумышленника устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге мужчина ранил бывшую возлюбленную ножом.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)