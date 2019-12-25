Мужчина в маске зарезал прохожего в Подмосковье

Один человек скончался и еще один получил ранения после нападения с ножом в Солнечногорске. Подозреваемого в убийстве сейчас разыскивают, сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.
По данным ведомства, преступление произошло на Староандреевской улице. Злоумышленник напал на двоих мужчин с ножом. В результате один из пострадавших умер на месте, второго доставили в больницу с ранениями плеча и предплечья. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
По словам потерпевшего, неизвестный мужчина был одет в камуфляжную одежду. После нападения он скрылся. Мотивы преступления и личность злоумышленника устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге мужчина ранил бывшую возлюбленную ножом.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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