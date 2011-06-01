Петербуржец ранил бывшую ножом в квартире на Брянцева

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Калининского района задержала мужчину, ранившего свою бывшую возлюбленную ножом. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 25 июля в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на улице Брянцева. В ходе конфликта 38-летний злоумышленник напал на 36-летнюю хозяйку жилища, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Предполагаемого преступника поймали на проспекте Просвещения, он был доставлен в отдел для разбирательства.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток ударил мужчину ножом в Светогорске.

Фото: Piter.TV