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Петербуржец ранил бывшую ножом в квартире на Брянцева
Сегодня, 11:13
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Петербуржец ранил бывшую ножом в квартире на Брянцева

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Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Калининского района задержала мужчину, ранившего свою бывшую возлюбленную ножом. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 25 июля в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на улице Брянцева. В ходе конфликта 38-летний злоумышленник напал на 36-летнюю хозяйку жилища, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Предполагаемого преступника поймали на проспекте Просвещения, он был доставлен в отдел для разбирательства. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток ударил мужчину ножом в Светогорске. 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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