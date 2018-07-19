С 17 по 21 августа фонтаны Петербурга отключат для помывки

Горожан и гостей города просят учитывать данную информацию при составлении прогулочных маршрутов, чтобы избежать разочарования от неработающих достопримечательностей.

Городские службы приступают к плановой очистке водных сооружений. С понедельника, 17 августа, по пятницу, 21 августа, работа ряда фонтанов в Санкт-Петербурге будет временно приостановлена.

В этот период специалисты проведут масштабные "водные процедуры" – комплексную помывку чаш и техническое обслуживание оборудования.

Горожан и гостей города просят учитывать данную информацию при составлении прогулочных маршрутов, чтобы избежать разочарования от неработающих достопримечательностей.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" оценил ущерб от сброса цемента в колодец на Миллионной улице.

Фото: Пресс-служба "Водоканала"

