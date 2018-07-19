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Петербургские спортсменки успешно выступили на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии
Сегодня, 11:54
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Петербургские спортсменки успешно выступили на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии

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Они тренируются в спортивной школе олимпийского резерва "Жемчужина".

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургских спортсменок с успешным выступлением на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Они тренируются в спортивной школе олимпийского резерва "Жемчужина". 

По данным Смольного, девушки заняли первое место на турнире по сумме баллов в личных и групповых выступлениях. 

Российская команда блестяще выступила на мировом первенстве. Наша сборная завоевала золотую награду в командном многоборье, продемонстрировав высочайшую технику и спортивный характер. 

Александр Беглов, губернатор 

Воспитанница "Жемчужины" Мария Борисова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская и Агата Барекзай – гордость российского спорта. 

Ранее мы рассказывали о том, что глава федерации биатлона пожаловался на утечку кадров из Петербурга. 

Фото: пресс-служба Федерации гимнастики России 

Теги: гимнастика, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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