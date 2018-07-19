Петербургские спортсменки успешно выступили на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии

Они тренируются в спортивной школе олимпийского резерва "Жемчужина".

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургских спортсменок с успешным выступлением на Чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Они тренируются в спортивной школе олимпийского резерва "Жемчужина".

По данным Смольного, девушки заняли первое место на турнире по сумме баллов в личных и групповых выступлениях.

Российская команда блестяще выступила на мировом первенстве. Наша сборная завоевала золотую награду в командном многоборье, продемонстрировав высочайшую технику и спортивный характер. Александр Беглов, губернатор

Воспитанница "Жемчужины" Мария Борисова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская и Агата Барекзай – гордость российского спорта.

Ранее мы рассказывали о том, что глава федерации биатлона пожаловался на утечку кадров из Петербурга.

Фото: пресс-служба Федерации гимнастики России