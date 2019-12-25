На улице Латышских Стрелков появится новый спорткомплекс для СКА

В оформлении фасада преобладают белый и серый цвета.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик крытого спортивного комплекса для хоккейного клуба СКА, который появится на улице Латышских Стрелков. Об этом сообщили в Смольном.

На первом этаже здания разместят ледовую арену и всю необходимую инфраструктуру. Это раздевалки, тренерские и судейская комната, помещения для хранения, сушки и заточки коньков и амуниции. Кроме того, предусмотрены медицинские и рабочие кабинеты. На втором этаже, помимо административных и технических помещений, будут залы общей физической подготовки, тренажерный зал и зоны для тренировок без льда.

В оформлении фасада преобладают белый и серый цвета. Особое внимание уделят его облику по вечерам: участок оснастят освещением, а сам спорткомплекс – архитектурно-художественной подсветкой.

Сегодня в Северной столице насчитывают порядка 10,5 тыс. спортивных объектов, среди них – крупные стадионы и спортивные центры. Новый комплекс дополнит и усилит уже существующую тренировочную базу СКА в Невском районе.

Ранее мы рассказывали о том, что а Зеленогорске появится гостинично-досуговый комплекс.

Фото: пресс-служба Смольного