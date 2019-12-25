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На улице Латышских Стрелков появится новый спорткомплекс для СКА
Сегодня, 11:11
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На улице Латышских Стрелков появится новый спорткомплекс для СКА

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В оформлении фасада преобладают белый и серый цвета.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал облик крытого спортивного комплекса для хоккейного клуба СКА, который появится на улице Латышских Стрелков. Об этом сообщили в Смольном. 

На первом этаже здания разместят ледовую арену и всю необходимую инфраструктуру. Это раздевалки, тренерские и судейская комната, помещения для хранения, сушки и заточки коньков и амуниции. Кроме того, предусмотрены медицинские и рабочие кабинеты. На втором этаже, помимо административных и технических помещений, будут залы общей физической подготовки, тренажерный зал и зоны для тренировок без льда. 

В оформлении фасада преобладают белый и серый цвета. Особое внимание уделят его облику по вечерам: участок оснастят освещением, а сам спорткомплекс – архитектурно-художественной подсветкой. 

Сегодня в Северной столице насчитывают порядка 10,5 тыс. спортивных объектов, среди них – крупные стадионы и спортивные центры. Новый комплекс дополнит и усилит уже существующую тренировочную базу СКА в Невском районе. 

Ранее мы рассказывали о том, что а Зеленогорске появится гостинично-досуговый комплекс. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: ска, спорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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