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В Петербурге более 100 сотрудников ООО ожидают 7 млн рублей зарплаты
Сегодня, 11:53
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В Петербурге более 100 сотрудников ООО ожидают 7 млн рублей зарплаты

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Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании.

Прокуратура Колпинского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства по обращениям сотрудников общества с ограниченной ответственностью. С июля по сентябрь в организации образовалась задолженность по заработной плате перед более чем 100 работниками. Общий размер долга составляет порядка 7 млн рублей, сообщили 22 сентября в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании. Его рассмотрение и фактическое восстановление трудовых прав граждан контролируют. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре ООО вернуло петербуржцу более 200 тыс. рублей зарплаты. Кроме того, ему выплатили компенсацию морального вреда. 

Фото: pxhere 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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