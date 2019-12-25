Транспортная прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе с лесоматериалами

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ.

Петербургская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при обороте лесоматериалов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 22 сентября.

Общество с ограниченной ответственностью "Шэнли" заключало контракт на поставку дерева. Сведения о сделке были внесены в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса с нарушением сроков.

После вмешательства прокуратуры сотрудники организации прошли инструктаж по работе в системе ФГИС ЛК. А юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.28.1 КоАП РФ (нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней).

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осудили бывшего сотрудника "Водоканала" и его сообщника за организацию коррупционной схемы.

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