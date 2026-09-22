В Фонде друзей балтийской нерпы объяснили, почему нерпа Шлиссик не хочет охотиться

Сотрудники фонда сравнили поведение подопечного с бывшим питомцем – Крошиком.

В Фонде друзей балтийской нерпы сообщили о том, что обучение нерпу по кличке Шлиссик охоте на дикую рыбу пока не принесло результатов. Специалисты констатировали, что ластоногий продолжает бездельничать и валять дурака.

При этом в организации уточнили, что животное стало тратить немного больше времени на игру в охотника. Отмечалось, что иногда ему удается поймать мелкую рыбешку, которую он тут же пережевывает и выплевывает. Чтобы не утруждать себя, Шлиссик предпочитал "охотиться" на мелководье в тростниках.

В фонде пояснили, что теоретически его следовало бы хорошенько поморить голодом, а затем предложить дикую рыбу. Однако сотрудники подчеркнули, что в условиях открытой акватории и спонтанности принятия решений самим Шлиссиком такой метод мог привести к тому, что воспитанник просто уплыл бы на другой конец Ладоги. Там он мог бы задаться вопросом о том, что делать дальше, и никто не был уверен в том, что он сможет правильно на него ответить.

Сотрудники фонда сравнили поведение подопечного с бывшим питомцем – Крошиком. Они отметили то, что у Крошика момент появления настоящего охотничьего азарта был хорошо заметен, тогда как у Шлиссика подобных изменений пока не наблюдалось.

Ранее мы сообщили о том, что нерпа Крошик поставил личный рекорд, преодолев 90 км по Ладоге.

Видео: Фонд друзей балтийской нерпы