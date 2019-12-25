Нерпа Крошик поставил личный рекорд, преодолев 90 км по Ладоге

Животное достигло территории Нижнесвирского заповедника.

Самый знаменитый подопечный Фонда друзей балтийской нерпы Крошик продолжает свое автономное плавание по открытой Ладоге. После короткой остановки в спокойных северных шхерах ластоногий побил собственный скоростной рекорд. Об успехах тюленя сотрудники фонда сообщили в социальных сетях 15 сентября.

За прошедшие сутки животное преодолело 90 километров и достигло территории Нижнесвирского заповедника.

Предполагаем, что он решил проверить свои способности, а заодно и передал нам важную научную информацию о возможностях ладожских нерп. <…>Ну а, может быть, Кроша просто радуется своей новой нормальной жизни. Фонд друзей балтийской нерпы

Напомним, о начале самостоятельного путешествия Крошика после десяти лет жизни под опекой человека стало известно 4 сентября. В настоящее время за перемещениями бывшего питомца ученые следят с помощью установленного на нем спутникового передатчика.

Ранее мы сообщили о том, что нерпа Шлиссик отправилась в отпуск на Ладогу.

Фото и скриншоты: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы