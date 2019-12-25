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Нерпа Крошик поставил личный рекорд, преодолев 90 км по Ладоге
Сегодня, 8:45
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Нерпа Крошик поставил личный рекорд, преодолев 90 км по Ладоге

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Животное достигло территории Нижнесвирского заповедника. 

Самый знаменитый подопечный Фонда друзей балтийской нерпы Крошик продолжает свое автономное плавание по открытой Ладоге. После короткой остановки в спокойных северных шхерах ластоногий побил собственный скоростной рекорд. Об успехах тюленя сотрудники фонда сообщили в социальных сетях 15 сентября.

За прошедшие сутки животное преодолело 90 километров и достигло территории Нижнесвирского заповедника. 

Предполагаем, что он решил проверить свои способности, а заодно и передал нам важную научную информацию о возможностях ладожских нерп. <…>Ну а, может быть, Кроша просто радуется своей новой нормальной жизни.

Фонд друзей балтийской нерпы 

Напомним, о начале самостоятельного путешествия Крошика после десяти лет жизни под опекой человека стало известно 4 сентября. В настоящее время за перемещениями бывшего питомца ученые следят с помощью установленного на нем спутникового передатчика.

Ранее мы сообщили о том, что нерпа Шлиссик отправилась в отпуск на Ладогу.

Фото и скриншоты: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы 

Теги: санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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