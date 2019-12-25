Телеведущую в США приговорили к пожизненному сроку за расправу над матерью

Полиция обнаружила труп пожилой женщины с ножевыми ранениями в её доме после Хэллоуина.

Бывшая американская телеведущая Ангелинн Мок получила пожизненное заключение за убийство своей 80-летней матери. Об этом сообщил портал 12news.

По данным издания, решение вынесли в окружном суде округа Седжуик, штат Канзас,. Суд определил наказание после того, как суд признал ведущую виновной.

Осеньвю 2025 года полиция обнаружила пожилую женщину с ножевыми ранениями у нее дома после празднования Хэллоуина. Вскоре после этого ее ее дочь задержали. Изначально Мок рассказала, что мать напала на нее с ножом, поэтому телеведущей пришлось защищаться. Позднее она признала свою вину.

Отчим ведущей заявил, что у Мок диагностировали биполярное расстройство. В ходе расследования у нее обнаружили шизоаффективное расстройство. Кроме того, телеведущая утверждала, что ее мать является дьяволом.

Ранее мы сообщали, что осужденная за убийство подруги американка выжила после двух смертельных уколов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)