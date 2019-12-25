Преступление произошло в поселке Суходолье на Лесной улице.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве в отношении 68‑летней жительницы Леннинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в поселке Суходолье. По предварительным данным, 14 ноября в квартире дома на Лесной улице было найдено тело 66‑летней женщины. Судебно‑медицинский осмотр выявил множественные травмы на голове, туловище и конечностях погибшей. Всего зафиксировано не менее 20 колото‑резаных и резаных ран.

В ходе расследования удалось установить причастность к преступлению местной жительницы. Ее задержали, предъявив обвинение в убийстве. По ходатайству следствия суд заключил подозреваемую под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)