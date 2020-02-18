Бывшая жена петербургского чиновника обвинила его в похищении дочери

Чтобы подтвердить свои слова, женщина предоставила видеозапись, на которой судебные приставы передают девочку отцу.

Жительница Северной столицы обвиняет своего бывшего супруга в похищении их общей дочери. Женщина поделилась с телеканалом "360" информацией о том, что он через суд добился права на опеку над ребенком и забрал девочку против ее воли.

Чтобы подтвердить свои слова, женщина предоставила видеозапись, на которой судебные приставы передают девочку отцу. На кадрах видно, что она плачет и просит вернуться к матери. Отец девочки утверждает, что действует в соответствии с законом. Он заявил, что если по решению суда детей у алкоголиков забирают в специальные учреждения, то в любом случае дети предпочтут остаться там, где они привыкли, нежели отправиться в неизвестность.

Мужчина считает, что любое разбирательство должно происходить исключительно в рамках закона. Он также уверен, что его бывшая жена использует СМИ для создания скандальной истории. Отец девочки отметил, что если его бывшая жена не согласна с решением суда, она может обратиться в соответствующие органы.

Мать девочки утверждает, что не знает, где находится ее дочь, и сильно беспокоится за нее. Она добавила, что получила травму ноги, пытаясь помешать отцу увезти ребенка. Женщина также отметила, что помимо дочери, у них с бывшим мужем есть еще трое общих детей. Она также сообщила, что по решению суда должна выплачивать алименты своему бывшему мужу, однако не получала соответствующего постановления.

Председатель Комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области Ирина Гончарова отказалась комментировать ситуацию.

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Фото: Piter.TV