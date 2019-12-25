Пара заставила петербуржца признаться в фейковом изнасиловании на видео

За нераспространение фейкового видео злоумышленники взяли 300 тыс. рублей.

В Невском районе полицейские задержали парочку, которая вымогала деньги за нераспространение порочащего фейка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 октября с заявлением обратился 38-летний горожанин, который рассказал, как накануне вечером около дома 17к1 по Шлиссельбургскому проспекту неизвестные, применив физическую силу, посадили его в автомобиль и на протяжении часа возили по Северной столице, после чего, в районе моста Александра Невского, высадив, заставили снять одежду и признаться в изнасиловании, снимая все на видео.

За нераспространение порочащего видео в интернете злоумышленники вынудили петербуржца передать им 300 тыс. рублей. Тогда его отпустили.

В тот же день на Караваевской улице были задержаны подозреваемые в этом преступлении: 26-летний мужчина и его спутница. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Ранее мы рассказывали о том, что в Янино 18-летний юноша вымогал деньги у школьников.

Фото: Piter.TV