Вымогательство денег у юного петербуржца обернулось уголовным делом

Молодые люди требовали средства у подростка и заставляли его заниматься попрошайничеством.

Полицейские Фрунзенского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ после вымогательства денег у школьника.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, у магазина на Купчинской улице молодые люди силой посадили 12-летнего мальчика в автомобиль Renault и увезли в неизвестном направлении. Ребенок сообщил о своем местонахождении другу, который позвонил матери пострадавшего.

Были задержаны шестеро человек в возрасте от 15 до 19 лет. С конца сентября они начали требовать средства у подростка и заставлять его заниматься попрошайничеством. Злоумышленники поджидали юношу после тренировок, запугивали и требовали приносить все новые и новые суммы, отметил "Петербургский дневник".

Предварительно, ключевой организатор данной схемы – 16-летняя девушка. Сейчас устанавливается роль каждого фигуранта.

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Видео: пресс-служба МВД России