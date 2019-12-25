Подростки на питбайке врезались в авто на Малой Балканской улице и скрылись

По предварительным данным, никто не пострадал.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с мототранспортом. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На Малой Балканской улице 27 октября примерно в 18:45 двое подростков, катаясь на питбайке, врезались в автомобиль местного жителя, после чего скрылись. По предварительным данным, никто не пострадал, однако машина получила повреждения. Все обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что мотоциклиста госпитализировали в медицинское учреждение после ДТП на Выборгском шоссе. Он столкнулся с иномаркой. В настоящее время информации о состоянии байкера нет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб