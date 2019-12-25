Петербуржец, открывший стрельбу из окна на Малой Балканской улице, попал в прохожего и его сына

Пострадавшие самостоятельно обратились в медицинское учреждение.

Правоохранители Фрунзенского района задержали подозреваемого в стрельбе из окна жилого дома на Малой Балканской улице. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 27 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет металлическими шариками из пневматической винтовки с девятого этажа, он целился в дорожные знаки. Однако мужчина попал в 42-летнего прохожего, а также в его 13-летнего сына. Пострадавшие самостоятельно обратились в медицинское учреждение, после оказания помощи их отпустили в удовлетворительном состоянии.

В квартире поймали 39-летнего стрелка. В ходе осмотра жилища изъяли винтовку, три коробки с металлическими шариками и рогатку.

Ранее на Piter.TV: трое петербуржцев, которые избили прохожих на Лиговском проспекте, ответят перед судом.

Фото: пресс-служба МВД России