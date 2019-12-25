Трое петербуржцев, которые избили прохожих на Лиговском проспекте, ответят перед судом

Также молодые люди открыли стрельбу.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей в возрасте от 20 лет до 21 года, которым вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным надзорного ведомства, в июле фигуранты, находясь на Лиговском проспекте, избили прохожих. Для устрашения злоумышленники продемонстрировали пневматический пистолет, а затем выстрелили несколько раз. Как рассказали молодые люди, потерпевшие "косо на них смотрели".

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: жестокое избиение мужчины на Северном проспекте обернулось уголовным делом. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV