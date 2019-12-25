Жестокое избиение мужчины на Северном проспекте обернулось уголовным делом

Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В Калининском районе по горячим следам раскрыли нападение на местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию утром 26 октября поступила информация о том, что возле дома 93 по Северному проспекту лежит 40-летний мужчина в крови. Его избил неизвестный в ходе конфликта. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Спустя пару часов задержали 26-летнего злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина зарезал знакомого в квартире на улице Турку. Задержанный нанес не менее шести ударов ножом.

Фото: пресс-служба МВД России