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Жестокое избиение мужчины на Северном проспекте обернулось уголовным делом
Сегодня, 9:39
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Жестокое избиение мужчины на Северном проспекте обернулось уголовным делом

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Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В Калининском районе по горячим следам раскрыли нападение на местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В полицию утром 26 октября поступила информация о том, что возле дома 93 по Северному проспекту лежит 40-летний мужчина в крови. Его избил неизвестный в ходе конфликта. Потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

Спустя пару часов задержали 26-летнего злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина зарезал знакомого в квартире на улице Турку. Задержанный нанес не менее шести ударов ножом.

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: калининский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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