Мужчина зарезал знакомого в квартире на улице Турку

Злоумышленник нанес не менее шести ударов ножом.

Следователи Фрунзенского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении данного преступления обвиняют 34-летнего местного жителя.

Как сообщили в СК РФ, 26 октября фигурант, находясь в квартире на улице Турку, во время конфликта со своим знакомым нанес ему не менее шести ударов ножом в область шеи. Потерпевший скончался от полученных травм.

Следствие осмотрело место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Кроме того, допрашиваются свидетели. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Ленобласти подозревают в убийстве соперника из ревности в Калининском районе.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу