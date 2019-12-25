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Мужчина зарезал знакомого в квартире на улице Турку
Сегодня, 17:01
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Мужчина зарезал знакомого в квартире на улице Турку

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Злоумышленник нанес не менее шести ударов ножом.

Следователи Фрунзенского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении данного преступления обвиняют 34-летнего местного жителя. 

Как сообщили в СК РФ, 26 октября фигурант, находясь в квартире на улице Турку, во время конфликта со своим знакомым нанес ему не менее шести ударов ножом в область шеи. Потерпевший скончался от полученных травм. 

Следствие осмотрело место происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз. Кроме того, допрашиваются свидетели. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Ленобласти подозревают в убийстве соперника из ревности в Калининском районе. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: ск рф, фрунзенский район
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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