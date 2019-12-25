Жителя Ленобласти подозревают в убийстве соперника из ревности в Калининском районе

Поножовщина произошла в квартире на Гражданском проспекте.

В Калининском районе Петербурга задержан мужчина, убивший своего конкурента на почве ревности. Как рассказали в МВД России, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне вечером в полицию поступила информация о том, что в квартире на Гражданском проспекте произошла поножовщина. В результате поймали находящегося в гостях 45-летнего жителя поселка Мга Ленинградской области.

По предварительным данным, в ходе конфликта он нанес несколько ударов ножом в живот 41-летнему сопернику, который скончался от полученных телесных повреждений. Расследование дела продолжается.

Ранее на Piter.TV: на Муринской дороге мужчина до смерти избил знакомого. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Фото: Piter.TV