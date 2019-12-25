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На Муринской дороге мужчина до смерти избил знакомого
Сегодня, 10:27
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На Муринской дороге мужчина до смерти избил знакомого

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В Петербурге местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ. 

По предварительным данным, в квартире дома на Муринской дороге 26 октября обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе внезапного конфликта задержанный нанес погибшему множественные удары в область грудной клетки, шеи и головы, от которых потерпевший скончался сразу. 

Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, а также допрашиваются свидетели. 

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт в баре на Дачном проспекте закончился стрельбой. Задержанного уже привлекали к административной ответственности.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: муринская дорога, ск рф
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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