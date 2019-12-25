На Муринской дороге мужчина до смерти избил знакомого

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

В Петербурге местного жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшем по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в СК РФ.

По предварительным данным, в квартире дома на Муринской дороге 26 октября обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе внезапного конфликта задержанный нанес погибшему множественные удары в область грудной клетки, шеи и головы, от которых потерпевший скончался сразу.

Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, а также допрашиваются свидетели.

Ранее мы рассказывали о том, что конфликт в баре на Дачном проспекте закончился стрельбой. Задержанного уже привлекали к административной ответственности.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу