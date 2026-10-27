Конфликт в баре на Дачном проспекте закончился стрельбой

Установлено, что задержанного уже привлекали к административной ответственности.

Росгвардейцы Кировского района Петербурга задержали мужчину, который применил аэрозольное устройство во время потасовки в баре на Дачном проспекте.

Инцидент произошел ночью 24 октября. В ходе конфликта в заведении один из участников достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На место оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны.

У правонарушителя изъяли аэрозольное устройство "Премьер‑2". Его доставили в 8-й отдел полиции. Установлено, что задержанного уже привлекали к административной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что на Большой Пороховской улице мужчина отрабатывал меткость, стреляя из рогатки по автобусам.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти