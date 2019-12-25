В Колпино и поселке имени Тельмана задержали подозреваемых в похищении человека

Угрозы, 1,5 млн рублей и две машины.

В Петербурге задержали двух мужчин по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Красногвардейского района обратился 33-летний местный житель. По его словам, 5 октября неизвестные похитили его и привезли в квартиру на Большеохтинском проспекте, где удерживали в течение трех дней.

Как сообщили в полиции, под угрозой насилия у мужчины забрали 1,5 млн рублей и смартфон. Кроме того, его заставили подписать договоры купли-продажи двух автомобилей — Audi Q2 и BMW. После этого подозреваемые уехали на автомобиле HONGQI H5. Потерпевший оценил причиненный ущерб в 12,3 млн рублей.

По данным правоохранителей, владельцем HONGQI H5 оказался 28-летний житель Ростовской области. Его задержали 10 октября в Колпино. Примерно в то же время в поселке имени Тельмана задержали предполагаемого сообщника — 29-летнего мужчину.

Предварительно установлено, что задержанные намеревались вернуть деньги компании, в которой работал потерпевший. Они полагали, что мужчина присвоил эти средства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV