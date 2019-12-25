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Нетрезвого водителя задержали на угнанной машине в Колпино
Сегодня, 13:06
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Нетрезвого водителя задержали на угнанной машине в Колпино

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Мужчина отказался предъявлять документы на автомобиль и права.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщили 21 октября в надзорном ведомстве. 

В марте водителя автомобиля Lada остановили сотрудники Госавтоинспекции на Павловской улице в Колпино. Он был крайне недоволен этим и отказался предъявлять документы на машину, а также права. Кроме того, задержанный демонстрировал признаки опьянения. Полиция установила, что злоумышленник угнал ТС. 

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток стал фигурантом уголовного дела после угона автомобиля в Красногвардейском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колпино, суд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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