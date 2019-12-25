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Подросток стал фигурантом уголовного дела после угона автомобиля в Красногвардейском районе
Сегодня, 12:10
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Подросток стал фигурантом уголовного дела после угона автомобиля в Красногвардейском районе

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Злоумышленники совершили преступление на парковке возле дома по Хасанской улице.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем (п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ). 

Следствие установило, что в августе фигурант вступил в сговор на угон машины со своим несовершеннолетним знакомым. Злоумышленники совершили преступление на парковке возле дома по Хасанской улице. Один из них сел на водительское место, а второй толкал транспортное средство сзади, приведя его в движение. 

Следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: угонщик автомобиля в Пушкине ответит перед судом. Ущерб собственнику составил около 350 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: ск рф, угон автомобиля
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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