Угонщик автомобиля в Пушкине ответит перед судом

Ущерб собственнику составил около 350 тыс. рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего рецидивиста из Ленинградской области, которому вменяют п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 326 УК РФ. Об этом сообщили 20 августа в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в марте фигурант заметил на парковке на Железнодорожной улице в Пушкине автомобиль Renault с ключами в водительской двери. Мужчина перегнал машину в Гатчинский район. Чтобы сокрыть след преступления, он заменил государственные регистрационные номера на поддельные. Иномарку злоумышленник разобрал на части, ее изъяли и вернули владельцу.

Ущерб собственнику составил около 350 тыс. рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчина инсценировал угон автомобиля, чтобы не выплачивать кредит.

Фото: Piter.TV